Пилот: Катастрофы в Шереметьеве можно было избежать

Следственный комитет назвал в качестве одной из версий трагедии с пассажирским самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров. С места происшествия изъяты чёрные ящики. Катастрофа произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полёта экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт вылета. Самолёт сел только со второй попытки. При жёсткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь мгновенно охватил хвостовую часть. Жертвами стал 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырём членам экипажа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП. Расследование катастрофы взял под личный контроль президент Владимир Путин.

В эфире НСН пилот-инструктор Андрей Краснопёров заявил, что, по его мнению, трагедии можно было бы избежать, однако несогласованность действий летчиков и диспетчеров сыграли роковую роль.

«Конечно, надо было сбрасывать топливо, так как это усложнило саму посадку и получилось то, что получилось. Надо было уйти в какую-то зону ожидания и там покрутиться. Тем более, двигатели работали, всё работало. Диспетчеры могли это подсказать, тем более самолет делал два захода. Специфика посадки при полных баках заключается в том, что надо из более пологого глиссада на повышенной скорости идти и возникают сложности при посадке: движения должны быть коротенькие, маленькие, не как при обычной посадке. При посадке были возможны два варианта: или самолет отбросило вверх на такую высоту 1,10 метра или лётчик при посадке перебрал на себя и самолёт ушел на эти 10 метров практически без скорости. В этой ситуации он практически не управляем. В результате произошла поломка стойки шасси», – рассказал пилот-инструктор.