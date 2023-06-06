Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен

Он отметил, что ее предстоит отстраивать так же, как «в 50-е годы».

Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что разрушение Каховской ГЭС дает преимущества Вооруженным силам Украины. По его словам, ВСУ хотят отрезать Кинбурнскую косу от «большой земли» и попытаться захватить ее, также создаются условия для удачного форсирования Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

