Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен
Ремонт Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на сегодняшний день невозможен, ее нужно будет отстраивать заново после победы России. Такое заявление сделал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире «России 24».
Он отметил, что ее предстоит отстраивать так же, как «в 50-е годы».
Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что разрушение Каховской ГЭС дает преимущества Вооруженным силам Украины. По его словам, ВСУ хотят отрезать Кинбурнскую косу от «большой земли» и попытаться захватить ее, также создаются условия для удачного форсирования Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru