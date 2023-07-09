Водный «мир». Сочи затопили ливни
Из-за непогоды в Сочи подтоплены подвалы многоэтажек в Хосте, потоки воды размыли асфальт и смыли автомобили.
Сочинские власти ввели запрет на купание в море из-за штормового предупреждения до 10 июля, которое объявлено из-за ливней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации курортного города.
Микрорайон Хоста в Сочи залило сильным дождем. Жители публикуют видео в соцсетях 9 июля, в воскресенье.
Сочинцы сняли моменты, когда под водные потоки уходят дороги, вода заливает автомобили.
В районе Сочи Хоста ливневые потоки буквально смыли порядка десятка автомобилей.
«По улице Ручей видный потоком воды снесло около 10 машин. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», – информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
По данным управления МЧС, в Сочи в ночь на 9 июля выпало 80 мм осадков.
Ливни в Хостинском районе разрушили автобусную остановку «Звездочка», затопили федеральную трассу в Адлере.
«Сильный дождь шел около 10 минут, трасса моментально стала заливаться и вода местами доходила человеку почти по пояс. Объемы ливневых вод были настолько большие, что ливневки не справлялись», — рассказывает портал sochi1.ru со ссылкой на очевидцев.
Из-за дождей оказалась подтоплен подвал многоэтажных домов по улицам Шоссейная и Кипарисовая.
«В результате прохождения обильных осадков утром поступило сообщение о подтоплении 1 этажа многоквартирного 4-х этажного жилого дома по улице Кипарисовой в Хостинском внутригородском районе. Эвакуация людей не требуется. Течение воды в дом прекратилось», – сообщили в пресс-службе управления ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Экстренные службы откачивают воду, пишет «Комсомольская правда».
В Краснодарском крае действует оперативный штаб, который координирует ситуацию в связи со стихией. По официальной информации, ликвидацией последствий после ливней занимаются 60 человек и 15 единиц техники.
Позже в штабе сообщили о переселении десяти жильцов из подтопленного дома на улице Кипарисовой в пункт временного размещения.
Федеральная трасса А-147 Джубга – Сочи оказалась частично подтоплена, но вода уже ушла.
Сейчас движение возобновлено в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
«Ранее, около 5 утра наблюдалось частичное подтопление проезжей части на 198 км ФАД А-147 Джубга - Сочи (Адлер), но к настоящему моменту вода ушла», – говорится в официальном заявлении ведомства.
Климат в России меняется резко и заметно – погода нервничает, заявил в пресс-центре НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.
«Я могу сказать, что климат меняется резко и заметно. У метеорологов распространено мнение, что погода нервничает. Увеличивается размах погодных флуктуаций. Мы регистрируем не только положительные, но и отрицательные рекорды. Мы видим, что глобальное потепление приводит не только к засухам, но и к наводнениям. В Сочи они становятся регулярными, опасными. Горячий воздух впитывает больше воды, а затем генерируется тропические ливни, которые приводят к наводнениям», - сказал Карнаухов.
По прогнозам синоптикам, до 10 июля продолжатся ливни, сильный ветер, град и выход рек из берегов. Основной удар стихии ожидается в понедельник.
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