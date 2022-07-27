В Сочи из-за ливней объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Сочи, сообщает телеканал «360».
Синоптики прогнозируют сильные ливни, которые будут сопровождаться грозой, градом и шквалистым ветром. Непогода будет бушевать в ночь на 27 июля, а также в течение последующих суток. МЧС РФ заявило об усилении ветра до 20-22 метров в секунду.
По данным спасателей, возрастает риск схода селевых потоков. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.
Неблагоприятные метеоявления ожидаются на всей территории Краснодарского края до конца суток 27 июля.
Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что возникающие в Краснодарском крае смерчи являются водяными.
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