В Сочи река Мацеста вышла из берегов
Река Мацеста в Хостинском районе Сочи вышла из берегов из-за дождей. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных ... и помещений на первых этажах», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным администрации Сочи, около 04:00 за час выпало не менее 15 мм осадков. Из-за ЧС были повреждены сети газопровода, отмечает телеканал 360. До конца суток в Сочи возможны ливни с грозами и градом, ожидаются подъемы уровней воды на реках.
«Возрастает риск схода селевых потоков», — указали власти города.
Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пляжные территории в городе будут закрыты «до полного восстановления погоды».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru