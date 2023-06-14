В Сочи река Мацеста вышла из берегов

«Произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных ... и помещений на первых этажах», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным администрации Сочи, около 04:00 за час выпало не менее 15 мм осадков. Из-за ЧС были повреждены сети газопровода, отмечает телеканал 360. До конца суток в Сочи возможны ливни с грозами и градом, ожидаются подъемы уровней воды на реках.

«Возрастает риск схода селевых потоков», — указали власти города.

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что пляжные территории в городе будут закрыты «до полного восстановления погоды».

