Купальный сезон вернется в Центральную Россию в следующие выходные
5 июля 202516:37
Купальный сезон вернется в Центральную Россию на грядущей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, вода в водоемах будет активно прогреваться уже во второй половине недели.
На утро субботы температура воды в реках Московского региона колеблется в диапазоне 17-18 градусов, но скоро может достигнуть 21-22. В прудах и озерах температура воды будет на пару градусов выше.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что в Москву вернулось лето после прохлады и дождей, температура в пятницу уже превышает норму.
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