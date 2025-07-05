Купальный сезон вернется в Центральную Россию в следующие выходные

Купальный сезон вернется в Центральную Россию на грядущей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, вода в водоемах будет активно прогреваться уже во второй половине недели.

На утро субботы температура воды в реках Московского региона колеблется в диапазоне 17-18 градусов, но скоро может достигнуть 21-22. В прудах и озерах температура воды будет на пару градусов выше.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что в Москву вернулось лето после прохлады и дождей, температура в пятницу уже превышает норму.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Галкин
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