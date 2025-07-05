Миронов предложил полностью списывать ипотеку семьям при рождении троих детей
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил полностью списывать ипотеку семьям при рождении троих детей. Его слова приводит пресс-служба партии.
Депутат призвал выдавать россиянам с детьми беспроцентный кредит на приобретение квартиры или дома.
«А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — полностью кредит прощается», — заявил Миронов.
По его словам, основным препятствием к рождению детей в российских семьях является отсутствие жилья, которое многие не могут себе позволить даже по льготной ипотеке.
Ранее в России упростили продажу ипотечного жилья, купленного при использовании материнского капитала, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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