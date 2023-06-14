В одном из районов Сочи ввели режим ЧС из-за потопа
В пострадавшем от затопления из-за дождей микрорайоне Мацеста в Сочи ввели режим ЧС локального уровня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Там пояснили, что режим ЧС ввели лишь в одном микрорайоне в долине реки Мацеста.
Ранее река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи ушли под воду автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, также повреждения получил газопровод. В Сочи из-за потопа временно закрыли пляжи. По прогнозу синоптиков, сильные дожди с грозами и градом в городе будут идти в течение всего дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru