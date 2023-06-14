В одном из районов Сочи ввели режим ЧС из-за потопа

Ранее река Мацеста вышла из берегов из-за сильных дождей. В результате в Хостинском районе Сочи ушли под воду автомобили, придомовые территории, цокольные помещения зданий, также повреждения получил газопровод. В Сочи из-за потопа временно закрыли пляжи. По прогнозу синоптиков, сильные дожди с грозами и градом в городе будут идти в течение всего дня.







