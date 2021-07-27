Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в некоторых регионах России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России. По его словам, об их вероятности можно судить по холодным воздушным массам, которые идут через Урал, через Поволжье с севера. Кроме того, в большинстве северокавказских республик прогнозируется сильный дождь, гроза, град и подъём уровня воды горных рек, передает РИА Новости.
Синоптик добавил, что сложная ситуация с погодой складывается в Сибири. В Томской области есть вероятность сильного дождя, грозы и ветра. В Новосибирской, Кемеровской области, а также в Алтайском крае при грозе вероятны сильные поры ветра до 25 м/с.
По словам Вильфанда, 27-28 июля на юге Сибири — в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края также ожидаются очень сильный дождь, гроза, град, ветер.
Холодная погода ждет Урал, Томскую, Омскую, Новосибирскую области. Продолжается опасный подъём воды в Амуре, передает RT.
Одновременно сильная жара ждет жителей Эвенкии и Таймыра, отметил ученый.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что осадков в Москве и Подмосковье до конца июля почти не ожидается, погода будет сухой и теплой, передает РИА ФАН.
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