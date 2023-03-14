Власти Брянской области опровергли информацию об атаке химзавода украинским дроном

Появившаяся в СМИ информация о якобы попытке Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковать Брянский химический завод не соответствует действительности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах», - говорится в сообщении.

О сбитом в Брянской области беспилотнике, который попытался атаковать химический завод в районе города Сельцо, ранее написал Telegram-канал Mash.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам военной инфраструктуры и ОПК Украины. В Минобороны РФ назвали атаку «ударом возмездия» в ответ на террористические акции в Брянской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ОпровержениеБеспилотникиАтакаБрянская Область
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