Власти Брянской области опровергли информацию об атаке химзавода украинским дроном
Появившаяся в СМИ информация о якобы попытке Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковать Брянский химический завод не соответствует действительности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах», - говорится в сообщении.
О сбитом в Брянской области беспилотнике, который попытался атаковать химический завод в районе города Сельцо, ранее написал Telegram-канал Mash.
Ранее российские военные нанесли удары по объектам военной инфраструктуры и ОПК Украины. В Минобороны РФ назвали атаку «ударом возмездия» в ответ на террористические акции в Брянской области, сообщает RT.
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