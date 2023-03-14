Власти Брянской области опровергли информацию об атаке химзавода украинским дроном

«Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах», - говорится в сообщении.

О сбитом в Брянской области беспилотнике, который попытался атаковать химический завод в районе города Сельцо, ранее написал Telegram-канал Mash.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам военной инфраструктуры и ОПК Украины. В Минобороны РФ назвали атаку «ударом возмездия» в ответ на террористические акции в Брянской области, сообщает RT.