ВСУ используют дроны-камикадзе в Артемовске

Штурмовики группы «Вагнер» сбили дрон FPV, оснащенный самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца частной военной компании «Вагнер».

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«Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске. Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов», – пояснил собеседник агентства.

Такой беспилотник стоит около 35 тысяч рублей, поэтому украинская сторона в большом количестве поставляет его на фронт. Российские бойцы все чаще сталкиваются с их применением.

По словам участника российской ЧВК, при штурме Артемовска украинские военные в основном преследуют группы, занятые эвакуацией раненых и подвозом провизии и боеприпасов на передовую.

Ранее стало известно об атаке украинского военного катера российским дроном-камикадзе «Ланцет». Об этом пишет НСН.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"УкраинаВСУДроны
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