Пентагон: Возможный конфликт США и Китая приведет к ужасным последствиям

По его словам, США не хотят этого. Министр обороны США, комментируя нынешнее обострение торговых отношений между странами, выразил надежду, что ситуация не перерастет в конфликт между США и Китаем.

В настоящее время пошлина США на китайский импорт составляет 145%. Ранее президент США Дональд Трамп установил пошлины в отношении китайского импорта на уровне 125%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

