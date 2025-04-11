Пентагон: Возможный конфликт США и Китая приведет к ужасным последствиям
11 апреля 202500:31
Возможный конфликт Вашингтона и Пекина приведет к ужасным последствиям, сообщил Fox News глава Пентагона Пит Хегсет.
По его словам, США не хотят этого. Министр обороны США, комментируя нынешнее обострение торговых отношений между странами, выразил надежду, что ситуация не перерастет в конфликт между США и Китаем.
В настоящее время пошлина США на китайский импорт составляет 145%. Ранее президент США Дональд Трамп установил пошлины в отношении китайского импорта на уровне 125%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru