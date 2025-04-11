Пентагон: Возможный конфликт США и Китая приведет к ужасным последствиям

Возможный конфликт Вашингтона и Пекина приведет к ужасным последствиям, сообщил Fox News глава Пентагона Пит Хегсет.

Китай решил ограничить импорт голливудских фильмов

По его словам, США не хотят этого. Министр обороны США, комментируя нынешнее обострение торговых отношений между странами, выразил надежду, что ситуация не перерастет в конфликт между США и Китаем.

В настоящее время пошлина США на китайский импорт составляет 145%. Ранее президент США Дональд Трамп установил пошлины в отношении китайского импорта на уровне 125%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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