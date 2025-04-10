Трамп признал возможные проблемы при переходе к новой торговой политике США

Президент США Дональд Трамп признал, что при переходе к новой торговой политике Соединенные Штаты могут столкнуться с трудностями. На встрече с кабинетом министров он отметил, что хотя проблемы и издержки возможны, в конечном итоге все будет «прекрасно».

Трамп подчеркнул, что США вернулись к действиям, которые следовало предпринять много лет назад. Он отметил, что Соединенные Штаты позволили другим странам стать более богатыми за счет Америки.

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Президент США заверил, что в будущем Америка больше не допустит подобной ситуации и будет защищать свои экономические интересы.

Помимо этого, Трамп сообщил, что благодаря введению новых пошлин США зарабатывают примерно 3,5 миллиардов долларов в сутки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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