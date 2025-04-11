Трамп отменил введенные Обамой ограничения на воду ради своей прически
Американский лидер Дональд Трамп отменил ограничивающие потребление воды меры, которые были введены при бывшем президенте Бараке Обаме, сказано на сайте Белого дома.
Указывается, что Трамп подписал указ, чтобы «снова сделать американские души прекрасными». «Душевые головки больше не будут слабыми и бесполезными», — говорится в документе.
Президент США перед подписанием объяснил свое решение уходом за волосами. Он пожаловался, что ему приходится стоять под душем 15 минут, пока его волосы не намокнут.
В настоящее время правило ограничивает поток из каждой душевой головки до 2,5 галлона (почти десять литров) воды в минуту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru