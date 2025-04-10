Госдеп: США не хотят долгих переговоров по урегулированию ситуации на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы процесс урегулирования ситуации на Украине затянулся на длительный срок.

По ее словам, госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что в течение нескольких недель будет ясно, насколько серьезно настроена Россия. США считают, что достижение урегулирования не должно растягиваться на полгода или год.

В МИД рассказали о договоренностях России и США на переговорах в Стамбуле

10 апреля в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и США. Переговоры проходили в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались почти шесть часов с одним перерывом на обед.

Последняя встреча представителей двух стран в Турции состоялась 28 февраля, и также касалась вопросов нормализации работы дипломатических миссий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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