Госдеп: США не хотят долгих переговоров по урегулированию ситуации на Украине
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы процесс урегулирования ситуации на Украине затянулся на длительный срок.
По ее словам, госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что в течение нескольких недель будет ясно, насколько серьезно настроена Россия. США считают, что достижение урегулирования не должно растягиваться на полгода или год.
10 апреля в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и США. Переговоры проходили в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались почти шесть часов с одним перерывом на обед.
Последняя встреча представителей двух стран в Турции состоялась 28 февраля, и также касалась вопросов нормализации работы дипломатических миссий, передает «Радиоточка НСН».
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