Лукашенко заявил, что автопром России и Белоруссии может достичь уровня Mercedes
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что автопром России и Белоруссии может достичь, а возможно и превзойти уровень автомобилей Mercedes в течение трех-четырех лет.
Он отметил, что это возможно при правильном подходе и усилении импортозамещения и технологического суверенитета.
Лукашенко подчеркнул, что союзные страны обладают необходимыми сырьевыми ресурсами и технологиями, хотя и не самыми передовыми. Он привел пример того, что хотя бы в ближайшее время не удастся ездить на автомобилях уровня Mercedes, но этого можно достичь в будущем.
Президент отметил, что в России и Белоруссии есть опыт и компетенции для развития собственного автопрома, упомянув такие автомобили, как «Москвич» и «Жигули», которые уже начали производить качественную продукцию. По его словам, союзные страны могут пережить этот процесс, так как база для развития автопроизводства уже существует, передает «Радиоточка НСН».
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