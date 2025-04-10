Лукашенко заявил, что автопром России и Белоруссии может достичь уровня Mercedes

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что автопром России и Белоруссии может достичь, а возможно и превзойти уровень автомобилей Mercedes в течение трех-четырех лет.

Он отметил, что это возможно при правильном подходе и усилении импортозамещения и технологического суверенитета.

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Лукашенко подчеркнул, что союзные страны обладают необходимыми сырьевыми ресурсами и технологиями, хотя и не самыми передовыми. Он привел пример того, что хотя бы в ближайшее время не удастся ездить на автомобилях уровня Mercedes, но этого можно достичь в будущем.

Президент отметил, что в России и Белоруссии есть опыт и компетенции для развития собственного автопрома, упомянув такие автомобили, как «Москвич» и «Жигули», которые уже начали производить качественную продукцию. По его словам, союзные страны могут пережить этот процесс, так как база для развития автопроизводства уже существует, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:АвтопромАлександр Лукашенко

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