Лукашенко заявил, что автопром России и Белоруссии может достичь уровня Mercedes

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что автопром России и Белоруссии может достичь, а возможно и превзойти уровень автомобилей Mercedes в течение трех-четырех лет.

Он отметил, что это возможно при правильном подходе и усилении импортозамещения и технологического суверенитета.