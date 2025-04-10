В МИД рассказали о договоренностях России и США на переговорах в Стамбуле
На переговорах между Россией и США в Стамбуле было достигнуто соглашение о разработке «дорожной карты» для возвращения шести российских дипломатических объектов, которые были конфискованы американскими властями.
По словам посла России в США Александра Дарчиева, особое внимание было уделено необходимости срочных практических шагов, в том числе допуску российских представителей для инспекции и оценки ущерба, нанесенного этим объектам. Делегацию США на переговорах возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы Соната Коултер.
Кроме того, обсуждались вопросы обеспечения бесперебойного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий обеих стран. Стороны также обсудили облегчение визового оформления и режима передвижения сотрудников дипломатических представительств. По итогам переговоров, стороны договорились о том, что к ближайшему раунду консультаций будут достигнуты «взаимоприемлемые развязки», однако сроки следующей встречи еще согласовываются.
Дарчиев отметил, что на переговорах также обсуждались «раздражители», оставшиеся от администрации Джо Байдена, которые необходимо устранить для укрепления доверия и восстановления полноценного взаимодействия между государствами, передает «Радиоточка НСН».
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