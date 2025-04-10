В МИД рассказали о договоренностях России и США на переговорах в Стамбуле

На переговорах между Россией и США в Стамбуле было достигнуто соглашение о разработке «дорожной карты» для возвращения шести российских дипломатических объектов, которые были конфискованы американскими властями.

По словам посла России в США Александра Дарчиева, особое внимание было уделено необходимости срочных практических шагов, в том числе допуску российских представителей для инспекции и оценки ущерба, нанесенного этим объектам. Делегацию США на переговорах возглавила заместитель помощника госсекретаря по делам России и Центральной Европы Соната Коултер.