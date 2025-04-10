США потребовали от России освобождения осужденного за наемничество американца
Госдепартамент США призвал Россию освободить американского гражданина Стефана Хаббарда, приговоренного в Москве к тюремному сроку за участие в боевых действиях на стороне украинских сил. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс на брифинге в Вашингтоне.
По ее словам, Хаббард находится под стражей уже почти три года, и власти США настаивают на его освобождении.
Ранее Мосгорсуд приговорил 72-летнего уроженца штата Мичиган к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима. Суд признал его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника против российских войск на территории Украины.
Как установило следствие, в начале 2022 года Хаббард подписал контракт с подразделением территориальной обороны в городе Изюм и получил денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов в месяц. По данным суда, американец прошел военную подготовку, был вооружен и до апреля 2022 года нес службу в украинском подразделении, пока не был задержан российскими военными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru