США потребовали от России освобождения осужденного за наемничество американца

Госдепартамент США призвал Россию освободить американского гражданина Стефана Хаббарда, приговоренного в Москве к тюремному сроку за участие в боевых действиях на стороне украинских сил. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс на брифинге в Вашингтоне.

По ее словам, Хаббард находится под стражей уже почти три года, и власти США настаивают на его освобождении.