Автоэксперт Моржаретто оценил планы строительства новых скоростных дорог

В регионах появятся новые трассы, также отремонтируют старые, которые жизненно необходимы для скоростного движения. К основным работам относятся достройка М-12 «Восток», которая должна соединить Казань с Екатеринбургом и Тюменью, реконструкция М-8 «Холмогоры» в Московской и Ярославской областях, которая улучшит сообщение между столицей, Ярославлем, Вологдой и Архангельском, а также восстановление важных частей шоссе М-9 «Балтия» в Тверской области.

Эксперт отмечает, что большинство проектов будут готовы к июню 2025 года. На их строительство государственная компания «Автодор» выделила больше триллиона рублей.

Ранее «Автодор» отменил штраф за слишком медленный проезд по трассе М-11 «Нева» напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

