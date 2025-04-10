Автоэксперт Моржаретто оценил планы строительства новых скоростных дорог
Правительство России запланировало ряд дорожных проектов, которые резко улучшат транспортную доступность в стране, сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в своей статье для делового журнала «Профиль».
В регионах появятся новые трассы, также отремонтируют старые, которые жизненно необходимы для скоростного движения. К основным работам относятся достройка М-12 «Восток», которая должна соединить Казань с Екатеринбургом и Тюменью, реконструкция М-8 «Холмогоры» в Московской и Ярославской областях, которая улучшит сообщение между столицей, Ярославлем, Вологдой и Архангельском, а также восстановление важных частей шоссе М-9 «Балтия» в Тверской области.
Эксперт отмечает, что большинство проектов будут готовы к июню 2025 года. На их строительство государственная компания «Автодор» выделила больше триллиона рублей.
Ранее «Автодор» отменил штраф за слишком медленный проезд по трассе М-11 «Нева» напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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