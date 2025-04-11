В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон

Как минимум два человека погибли, один пропал без вести после крушения вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, всего на борту находилось пять человек — среди них был ребёнок.

Перед падением Bell 206L-4 мотало в воздухе из стороны в сторону. Затем ветер перевернул борт, который стал падать, разрушаясь на лету.

Ранее при падении вертолета в штате Огайо погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

