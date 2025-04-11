В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон
11 апреля 202500:01
Как минимум два человека погибли, один пропал без вести после крушения вертолёта в реку Гудзон в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, всего на борту находилось пять человек — среди них был ребёнок.
Перед падением Bell 206L-4 мотало в воздухе из стороны в сторону. Затем ветер перевернул борт, который стал падать, разрушаясь на лету.
Ранее при падении вертолета в штате Огайо погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru