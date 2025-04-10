США связали развитие отношений с Россией с прекращением огня на Украине
Соединенные Штаты не намерены обсуждать с Россией какие-либо вопросы до установления перемирия на Украине. Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
По ее словам, на данный момент прекращение огня на украинской территории остается главным и единственным условием для дальнейшего диалога между Вашингтоном и Москвой.
Брюс подчеркнула, что президент США Дональд Трамп обозначил этот приоритет в отношениях с Россией. Она добавила, что без решения вопроса о перемирии никакой динамики в двусторонних контактах ожидать не следует.
10 апреля в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и США. Переговоры проходили в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались почти шесть часов с одним перерывом на обед. Последняя встреча представителей двух стран в Турции состоялась 28 февраля, и также касалась вопросов нормализации работы дипломатических миссий, передает «Радиоточка НСН».
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