США связали развитие отношений с Россией с прекращением огня на Украине

Соединенные Штаты не намерены обсуждать с Россией какие-либо вопросы до установления перемирия на Украине. Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, на данный момент прекращение огня на украинской территории остается главным и единственным условием для дальнейшего диалога между Вашингтоном и Москвой.

Госдеп: США не хотят долгих переговоров по урегулированию ситуации на Украине

Брюс подчеркнула, что президент США Дональд Трамп обозначил этот приоритет в отношениях с Россией. Она добавила, что без решения вопроса о перемирии никакой динамики в двусторонних контактах ожидать не следует.

10 апреля в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и США. Переговоры проходили в российском генконсульстве в Стамбуле и продолжались почти шесть часов с одним перерывом на обед. Последняя встреча представителей двух стран в Турции состоялась 28 февраля, и также касалась вопросов нормализации работы дипломатических миссий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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