США связали развитие отношений с Россией с прекращением огня на Украине

Соединенные Штаты не намерены обсуждать с Россией какие-либо вопросы до установления перемирия на Украине. Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, на данный момент прекращение огня на украинской территории остается главным и единственным условием для дальнейшего диалога между Вашингтоном и Москвой.