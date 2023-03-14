Украинский дрон сбили на подлете к Брянскому химзаводу
Российская система противовоздушной обороны «Панцирь» сбила украинский беспилотник, который попытался атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, дрон был сбит в нескольких километрах от места возможного удара.
Отмечается, что беспилотник, летевший на малой высоте, запустили на границе с Брянской областью с украинской территории.
«Сейчас место падения БПЛА оцеплено ... Саперы изучают обломки», — пишет Mash.
Накануне украинские военные произвели минометный обстрел деревни Раковка в Брянской области, никто не пострадал.
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