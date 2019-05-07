«Включенные двигатели и открытое окно»: Следствие назвало ошибки экипажа SSJ
Следователи, допросившие пилотов сгоревшего SSJ-100, назвали главные ошибки экипажа. Как пишет РБК, после аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево пилоты не выключили двигатели. Помимо этого, в кабине лайнера было открыто окно – это могло косвенно повлиять на распространение пламени, отметил источник в Следственном комитете.
Также отмечается, что представители Росавиации, которые занимаются проверкой инцидента, выясняют, проходил ли экипаж сгоревшего Sukhoi Superjet 100 подготовку в учебном центре и соответствует ли она установленным нормам. В Росавиации отметили, что при переучивании на другой тип судна экипаж должен был обкатывать на тренажере те ситуации, с которыми столкнулся SSJ во время рейса Москва — Мурманск. Также проверяющие из Росавиации изучают документы, касающиеся режима труда и отдыха пилотов.
Как напоминает RT, инцидент в Шереметьеве произошел вечером 5 мая. Самолет, выполняющий рейс Москва — Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после попадания молнии. Из-за этого на борту произошел сбой электроники, а также возникли проблемы с радиосвязью. Экипаж принял решение посадить лайнер с полными топливными баками. Судно загорелось. В результате жертвами ЧП, по последним данным, стал 41 человек.
Ранее НСН сообщала, что врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате инцидента с самолетом Sukhoi Superjet-100 в Шереметьеве. Как отмечают РИА Новости, специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского отмечают у них положительную динамику. Однако стабильно тяжелым остаётся состояние троих пациентов.
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