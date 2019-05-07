«Включенные двигатели и открытое окно»: Следствие назвало ошибки экипажа SSJ

Следователи, допросившие пилотов сгоревшего SSJ-100, назвали главные ошибки экипажа. Как пишет РБК, после аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево пилоты не выключили двигатели. Помимо этого, в кабине лайнера было открыто окно – это могло косвенно повлиять на распространение пламени, отметил источник в Следственном комитете.

Также отмечается, что представители Росавиации, которые занимаются проверкой инцидента, выясняют, проходил ли экипаж сгоревшего Sukhoi Superjet 100 подготовку в учебном центре и соответствует ли она установленным нормам. В Росавиации отметили, что при переучивании на другой тип судна экипаж должен был обкатывать на тренажере те ситуации, с которыми столкнулся SSJ во время рейса Москва — Мурманск. Также проверяющие из Росавиации изучают документы, касающиеся режима труда и отдыха пилотов.