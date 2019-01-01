Авиаконструктор посчитал странным повреждение «чёрного ящика» SSJ-100
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал НСН, что даже в случае невозможности достать данные с бортового самописца, причины катастрофы будут установлены.
Параметрический «черный ящик» самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьеве, подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК). При этом звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии, уточнили в МАК. Как пишет «Интерфакс», вся полетная информация скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа.
В эфире НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил, что повреждения параметрического бортового самописца не должны затруднить выяснение истинных причин катастрофы. При этом он счел странным то, что «черный ящик» оказался так сильно поврежден (слушайте аудио).
«Это, в общем, ничего, что самописец получил повреждения. Само по себе, что он подвергся повреждениям. Но дело в том, что здесь тоже вопрос: они на самом деле очень устойчивые и к удару, и к температурному воздействию. Они должны выдерживать, грубо говоря, воздействие 1000 градусов в течение 10 минут. Здесь этого не было. По утверждению аэродромных служб, через 10 минут самолет был полностью потушен. Тут не совсем понятно, но будем ждать. Сейчас все равно такое внимание к трагедии, что какая-то информация должна быть», — отметил авиаэксперт.
Собеседник НСН также рассказал, как эксперты работают с «черными ящиками» для расследования авиационных катастроф.
«Обычно сначала самописец осматривается, свидетельствуется внешнее состояние, то есть подвергся ли он каким-то механическим или температурным воздействиям. Дальше, были ли попытки его вскрыть и изменить информацию. Это первый этап. На втором этапе они его вскрывают и пытаются что-то понять», — рассказал Вадим Лукашевич.
Напомним, 5 мая 2019 года самолёт «Аэрофлота» SSJ 100, вылетевший в Мурманск, из-за удара молнии вернулся в «Шереметьево» и при вынужденной посадке загорелся. Из 78 человек на борту выжили 37.
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