Авиаконструктор посчитал странным повреждение «чёрного ящика» SSJ-100

Параметрический «черный ящик» самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьеве, подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК). При этом звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии, уточнили в МАК. Как пишет «Интерфакс», вся полетная информация скопирована и подготовлена для расшифровки и анализа.

В эфире НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич заявил, что повреждения параметрического бортового самописца не должны затруднить выяснение истинных причин катастрофы. При этом он счел странным то, что «черный ящик» оказался так сильно поврежден (слушайте аудио).

«Это, в общем, ничего, что самописец получил повреждения. Само по себе, что он подвергся повреждениям. Но дело в том, что здесь тоже вопрос: они на самом деле очень устойчивые и к удару, и к температурному воздействию. Они должны выдерживать, грубо говоря, воздействие 1000 градусов в течение 10 минут. Здесь этого не было. По утверждению аэродромных служб, через 10 минут самолет был полностью потушен. Тут не совсем понятно, но будем ждать. Сейчас все равно такое внимание к трагедии, что какая-то информация должна быть», — отметил авиаэксперт.