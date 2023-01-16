Вице-адмирал Святашов: ВСУ могут использовать гумкоридоры для ударов по Севастополю
Мы уже имели пример, когда атака велась с маршрута по перевозке гуманитарных грузов в Черном море, сказал НСН вице-адмирал Петр Святашов.
Экс- начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов заявил в беседе с НСН, что украинские военные пытаются ударить по Севастополю из-за базирования там Черноморского флота.
Системы ПВО России и Черноморского флота над морем в Севастополе сбили 16 января десять беспилотников, направленных ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Первая атака была совершена около двух часов ночи. Святашов считает, что ВСУ могли задействовать для нанесения ударов гуманитарные коридоры, созданные в Черном море.
«В Севастополе находятся основные силы флота, а также тыловые соединения, склады оружия, потому и пробиваются туда. Предотвратить все это можно только сильной системой ПВО, другого не дано. В Очакове, откуда, к примеру, могут наноситься удары, еще с советских времен был флотский центр, где готовились силы. Сейчас он украинский, там американцы и другие, кто воюет с Россией, действуют. Но сейчас ракеты можно запустить и с украинских судов, которые в Черном море ходят. Мы уже имели пример, когда была атака и когда было доказано, что произвели пуск с маршрута по перевозу гуманитарного груза», - сказал Святашов.
Депутат Госсовета Крыма, экс-сотрудник ФСБ Сергей Дремов в беседе с НСН отметил, что украинские военные пытаются прощупать местонахождение российских систем ПВО.
«В Севастополе концентрация Черноморского флота, наверно, хотят обескровить те ракеты, которые мы выпускаем и уничтожаем их инфраструктуру. Пытаются прощупать, где стоит наше ПВО, может к чему-то готовятся, не могу сказать о замыслах нашего врага. Либо на авось, долетит не долетит, либо есть другие планы», - отметил Дремов.
Ранее генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с НСН говорил, что нужно в самой жесткой форме подавить центры принятия решений, уничтожить всю инфраструктуру Службы безопасности Украины и повысить контрразведывательный режим.
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