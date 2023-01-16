Вице-адмирал Святашов: ВСУ могут использовать гумкоридоры для ударов по Севастополю

Системы ПВО России и Черноморского флота над морем в Севастополе сбили 16 января десять беспилотников, направленных ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Первая атака была совершена около двух часов ночи. Святашов считает, что ВСУ могли задействовать для нанесения ударов гуманитарные коридоры, созданные в Черном море.

«В Севастополе находятся основные силы флота, а также тыловые соединения, склады оружия, потому и пробиваются туда. Предотвратить все это можно только сильной системой ПВО, другого не дано. В Очакове, откуда, к примеру, могут наноситься удары, еще с советских времен был флотский центр, где готовились силы. Сейчас он украинский, там американцы и другие, кто воюет с Россией, действуют. Но сейчас ракеты можно запустить и с украинских судов, которые в Черном море ходят. Мы уже имели пример, когда была атака и когда было доказано, что произвели пуск с маршрута по перевозу гуманитарного груза», - сказал Святашов.