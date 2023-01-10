Губернатор Севастополя сообщил о тренировке расчетов ПВО в городе

Тренировка расчетов комплексов противовоздушной обороны проводится в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Силы ПВО сбили беспилотник над Севастополем

Ранее в Сети появились сообщения о громких звуках в Севастополе.

«У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням. В городе все спокойно», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

На минувшей неделе силы ПВО сбили беспилотник в небе над Севастополем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОКрымСевастополь
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