Губернатор Севастополя сообщил о тренировке расчетов ПВО в городе
10 января 202312:21
Тренировка расчетов комплексов противовоздушной обороны проводится в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в Сети появились сообщения о громких звуках в Севастополе.
«У наших военных сегодня тренировка расчетов комплексов ПВО: идет работа по учебным мишеням. В городе все спокойно», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
На минувшей неделе силы ПВО сбили беспилотник в небе над Севастополем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru