В Забайкалье начали поиски четверых сбежавших осужденных

В Забайкальском крае четверо заключенных сбежали из исправительного центра №1 города Нерчинск. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

По данным источника, отсутствие беглецов обнаружили сотрудники учреждения. Известно, что сбежавшим правонарушителям в центре было назначено наказание в виде принудительных работ. Оно не связано с лишением свободы. Согласно информации издания, сбежавшие были осуждены по статьям о грабеже, разбое, порче имущества и о применении насилия.

Отмечается, что в настоящее время мужчин разыскивают.

Халатность и подкоп: В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК-2

Накануне стало известно о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Утром 26 октября сотрудники учреждения обнаружили, что мужчин нет в камерах. Они вырыли подкоп. Все сбежавшие оказались выходцами из Средней Азии и были осуждены по статьям об изнасиловании или наркотиках. Позже двоих заключенных удалось задержать в Тамбовской области. Еще двое были найдены в Липецкой области, а один — в частном секторе в селе Петровское в Щелково. В настоящий момент полиция продолжает поиски шестого беглеца. Предположительно, он тоже направился в сторону Подмосковья.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что шестеро заключенных, сбежавших из ИК-2 под Липецком, готовили план побега несколько месяцев.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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