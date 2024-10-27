В Забайкалье начали поиски четверых сбежавших осужденных
В Забайкальском крае четверо заключенных сбежали из исправительного центра №1 города Нерчинск. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.
По данным источника, отсутствие беглецов обнаружили сотрудники учреждения. Известно, что сбежавшим правонарушителям в центре было назначено наказание в виде принудительных работ. Оно не связано с лишением свободы. Согласно информации издания, сбежавшие были осуждены по статьям о грабеже, разбое, порче имущества и о применении насилия.
Отмечается, что в настоящее время мужчин разыскивают.
Накануне стало известно о побеге шестерых заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Утром 26 октября сотрудники учреждения обнаружили, что мужчин нет в камерах. Они вырыли подкоп. Все сбежавшие оказались выходцами из Средней Азии и были осуждены по статьям об изнасиловании или наркотиках. Позже двоих заключенных удалось задержать в Тамбовской области. Еще двое были найдены в Липецкой области, а один — в частном секторе в селе Петровское в Щелково. В настоящий момент полиция продолжает поиски шестого беглеца. Предположительно, он тоже направился в сторону Подмосковья.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что шестеро заключенных, сбежавших из ИК-2 под Липецком, готовили план побега несколько месяцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru