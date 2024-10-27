В Забайкалье начали поиски четверых сбежавших осужденных

В Забайкальском крае четверо заключенных сбежали из исправительного центра №1 города Нерчинск. Об этом сообщает издание «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

По данным источника, отсутствие беглецов обнаружили сотрудники учреждения. Известно, что сбежавшим правонарушителям в центре было назначено наказание в виде принудительных работ. Оно не связано с лишением свободы. Согласно информации издания, сбежавшие были осуждены по статьям о грабеже, разбое, порче имущества и о применении насилия.

Отмечается, что в настоящее время мужчин разыскивают.