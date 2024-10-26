СМИ: задержан пятый заключенный, сбежавший из липецкой колонии

Губернатор Челябинской области Текслер дал поручение «социализировать цыган» и провести рейды

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Семигин принял решение покинуть свой пост

Еду в пластиковых контейнерах не стоит не только греть, но и хранить

На Филиппинах более 80 человек стали жертвами тропического шторма «Трами»