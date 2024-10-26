СМИ: задержан пятый заключенный, сбежавший из липецкой колонии
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии №2 в Липецкой области, сообщила пресс-служба МВД.
Беглеца поймали в Тамбовской области. Там же ранее задержали еще двух заключенных.
По данным МВД, задержанные пытались оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В отношении одного из беглецов применено огнестрельное оружие. Мужчину доставили в больницу.
Ранее стало известно, что после побега заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области в регион выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru