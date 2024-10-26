В Липецкой области задержали еще двоих сбежавших заключенных

В Липецкой области задержали еще двоих заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Согласно информации «112», их вновь отправят в ИК-2.

При этом, по данным источника, правоохранители продолжают поиски оставшихся беглецов.

СК возбудил уголовное дело после побега заключенных из ИК в Липецкой области

О побеге шестерых выходцев из Средней Азии из ИК-2 в Липецкой области стало известно утром 26 октября. Согласно информации СМИ, сотрудники колонии во время обхода обнаружили подкоп.

До этого сообщалось о задержании двоих сбежавших заключенных в Тамбовской области. Отмечалось, что они оказали сопротивление, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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