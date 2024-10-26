В Липецкой области задержали еще двоих сбежавших заключенных

О побеге шестерых выходцев из Средней Азии из ИК-2 в Липецкой области стало известно утром 26 октября. Согласно информации СМИ, сотрудники колонии во время обхода обнаружили подкоп.

До этого сообщалось о задержании двоих сбежавших заключенных в Тамбовской области. Отмечалось, что они оказали сопротивление, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



