В Тамбовской области задержали двоих сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных
В Тамбовской области задержали двоих заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Задержание произошло недалеко от села Петровское на границе Липецкой и Тамбовской областей. По данным Telegram-канала «Baza», сбежавшие заключенные оказали сопротивление. Отмечается, что они даже не успели полностью сменить одежду и были еще в тюремной робе.
По предварительной информации, еще четверо осужденных также скрываются в этом районе. Их поиски пока продолжаются.
О побеге шестерых заключенных, которые являются уроженцами Средней Азии, из колонии №2 под Липецком стало известно утром 26 октября. Отмечалось, что они смогли покинуть здание, вырыв подкоп, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников ФСИН после побега заключенных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru