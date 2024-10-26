В Тамбовской области задержали двоих сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных

В Тамбовской области задержали двоих заключенных, сбежавших из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Задержание произошло недалеко от села Петровское на границе Липецкой и Тамбовской областей. По данным Telegram-канала «Baza», сбежавшие заключенные оказали сопротивление. Отмечается, что они даже не успели полностью сменить одежду и были еще в тюремной робе.

По предварительной информации, еще четверо осужденных также скрываются в этом районе. Их поиски пока продолжаются.