В Японии нашли тело убитой 50-летней россиянки
Инцидент произошел в японском городе Осака. На теле погибшей было обнаружено множество синяков и кровоподтеков.
УБИЙСТВО В ЯПОНИИ?
Накануне стало известно, что в городе Осака на западе Японии было найдено тело россиянки. Его обнаружили в ночь на 27 июня в квартире, в которой она проживала, сообщает агентство «Kyodo».
По данным источника, на лице и теле погибшей 50-летней женщины были обнаружены следы побоев и кровоподтеки. В полиции не исключили, что россиянку убили. При этом, согласно предварительной информации, из квартиры ничего не пропало, входная дверь была заперта, следы борьбы не были обнаружены.
Telegram-канал «Shot» писал, что погибшей является Елена Ито, и что ЧП случилось в районе Нанива, в котором россиянка снимала комнату в ЖК «Симодера-2». В материале также указано, что женщину мог до смерти забить неизвестный. Однако официальная причина произошедшего пока не названа. Полиция провидит расследование.
Сообщалось, что ее супруг, который тоже является гражданином России, через знакомых обратился в правоохранительные органы. Известно, что мужчина проживал отдельно от погибшей. Он рассказал, что несколько дней не мог связаться с женой, поэтому решил навестить ее лично, после чего и обнаружил женщину без сознания. Ее супруг вызвал скорую и полицию, но помочь россиянке не удалось.
ОБСТАНОВКА В ОСАКЕ
РИА Новости писало, что Генеральное консульство России в Осаке связалось с полицией города по делу о гибели россиянки.
«Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами», - рассказали представители генконсульства агентству.
Корреспондент издания с места событий сообщил, что возле дома вблизи станции Эбисутё, в котором проживала россиянка, припаркованы несколько машин следователей. Отмечается, что у входа в здание натянута лента, и внутрь никого не пускают. По данным источника, дорога перед домом погибшей россиянки пустынна, японских журналистов нет.
Ранее «Известия» сообщили, что в Таиланде на Пхукете нашли тело погибшего россиянина с множественными травмами и следами пыток.
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