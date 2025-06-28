В Японии нашли тело убитой 50-летней россиянки

Инцидент произошел в японском городе Осака. На теле погибшей было обнаружено множество синяков и кровоподтеков. 

УБИЙСТВО В ЯПОНИИ?

Накануне стало известно, что в городе Осака на западе Японии было найдено тело россиянки. Его обнаружили в ночь на 27 июня в квартире, в которой она проживала, сообщает агентство «Kyodo».

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По данным источника, на лице и теле погибшей 50-летней женщины были обнаружены следы побоев и кровоподтеки. В полиции не исключили, что россиянку убили. При этом, согласно предварительной информации, из квартиры ничего не пропало, входная дверь была заперта, следы борьбы не были обнаружены.

Telegram-канал «Shot» писал, что погибшей является Елена Ито, и что ЧП случилось в районе Нанива, в котором россиянка снимала комнату в ЖК «Симодера-2». В материале также указано, что женщину мог до смерти забить неизвестный. Однако официальная причина произошедшего пока не названа. Полиция провидит расследование.

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Сообщалось, что ее супруг, который тоже является гражданином России, через знакомых обратился в правоохранительные органы. Известно, что мужчина проживал отдельно от погибшей. Он рассказал, что несколько дней не мог связаться с женой, поэтому решил навестить ее лично, после чего и обнаружил женщину без сознания. Ее супруг вызвал скорую и полицию, но помочь россиянке не удалось.

ОБСТАНОВКА В ОСАКЕ

РИА Новости писало, что Генеральное консульство России в Осаке связалось с полицией города по делу о гибели россиянки.

«Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами», - рассказали представители генконсульства агентству.

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Корреспондент издания с места событий сообщил, что возле дома вблизи станции Эбисутё, в котором проживала россиянка, припаркованы несколько машин следователей. Отмечается, что у входа в здание натянута лента, и внутрь никого не пускают. По данным источника, дорога перед домом погибшей россиянки пустынна, японских журналистов нет.

Ранее «Известия» сообщили, что в Таиланде на Пхукете нашли тело погибшего россиянина с множественными травмами и следами пыток.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПроисшествиеПолицияРоссиянеУбийстваЯпония

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