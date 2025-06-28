В Японии нашли тело убитой 50-летней россиянки

По данным источника, на лице и теле погибшей 50-летней женщины были обнаружены следы побоев и кровоподтеки. В полиции не исключили, что россиянку убили. При этом, согласно предварительной информации, из квартиры ничего не пропало, входная дверь была заперта, следы борьбы не были обнаружены.

Telegram-канал «Shot» писал, что погибшей является Елена Ито, и что ЧП случилось в районе Нанива, в котором россиянка снимала комнату в ЖК «Симодера-2». В материале также указано, что женщину мог до смерти забить неизвестный. Однако официальная причина произошедшего пока не названа. Полиция провидит расследование.