СМИ: В Турции расследуют обнаружение тела пропавшей россиянки
16 октября 202400:01
В провинции Орду на севере Турции нашли тело пропавшей 57-летней россиянки, сообщает агентство DHA.
Родственники Маргариты Караджа забили тревогу 8 октября, когда она вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. После этого начались поиски.
По факту смерти начато расследование. Причину гибели женщины установит судмедэкспертиза.
Ранее две россиянки пострадали в ДТП в Аланье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru