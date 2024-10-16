СМИ: В Турции расследуют обнаружение тела пропавшей россиянки

В провинции Орду на севере Турции нашли тело пропавшей 57-летней россиянки, сообщает агентство DHA.

Родственники Маргариты Караджа забили тревогу 8 октября, когда она вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. После этого начались поиски.

По факту смерти начато расследование. Причину гибели женщины установит судмедэкспертиза.

Ранее две россиянки пострадали в ДТП в Аланье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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