СМИ: Россиянку нашли мертвой в Японии

Гражданку России обнаружили мертвой в квартире в Осаке в Японии. Об этом пишет агентство Kyodo.

По его данным, погибшей было 50 лет. На лице и теле женщины обнаружили следы побоев и кровоподтеки. Полиция допускает, что россиянка была убита.

Как пишет Kyodo, к правоохранителям через знакомых обратился муж умершей, также гражданин РФ, который живет отдельно. Мужчина несколько дней не мог связаться с женой, решил навестить ее и обнаружил в квартире тело. Отмечается, что входная дверь жилища была заперта, из помещения ничего не пропало.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства ЧП.

Ранее в Екатеринбурге в подъезде одного из домов обнаружили тело школьницы, по предварительным данным, погибшей на вид около 12 лет.

