СМИ: Россиянку нашли мертвой в Японии
Гражданку России обнаружили мертвой в квартире в Осаке в Японии. Об этом пишет агентство Kyodo.
По его данным, погибшей было 50 лет. На лице и теле женщины обнаружили следы побоев и кровоподтеки. Полиция допускает, что россиянка была убита.
Как пишет Kyodo, к правоохранителям через знакомых обратился муж умершей, также гражданин РФ, который живет отдельно. Мужчина несколько дней не мог связаться с женой, решил навестить ее и обнаружил в квартире тело. Отмечается, что входная дверь жилища была заперта, из помещения ничего не пропало.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства ЧП.
Ранее в Екатеринбурге в подъезде одного из домов обнаружили тело школьницы, по предварительным данным, погибшей на вид около 12 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru