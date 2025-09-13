В Волгоградской области из-за обломков БПЛА повреждена больница

Фрагменты БПЛА повредили здание больницы в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, передает администрация региона.

В Волгограде частный дом был поврежден из-за атаки БПЛА

«По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15», - отметил глава области.

Из-за обломков БПЛА получила повреждения стена лестничного марша между пятым и шестым этажами. Пожара не произошло, эвакуировать людей не требуется. Никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 13 сентября в Волгоградской области сбили десять украинских беспилотников.


