В Волгоградской области из-за обломков БПЛА повреждена больница
13 сентября 202508:25
Фрагменты БПЛА повредили здание больницы в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, передает администрация региона.
«По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15», - отметил глава области.
Из-за обломков БПЛА получила повреждения стена лестничного марша между пятым и шестым этажами. Пожара не произошло, эвакуировать людей не требуется. Никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 13 сентября в Волгоградской области сбили десять украинских беспилотников.
