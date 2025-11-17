Рок-н-ролл и гангстеры: Что делает Скорсезе виртуозом мирового кино

Мартина Скорсезе можно назвать живым классиком и одним из величайших режиссеров XX века, заявил НСН Давид Шнейдеров.

Американского кинорежиссера Мартина Скорсезе отличает виртуозное умение рассказывать истории. Удивляет зрителя и его способность раскрывать потенциал актеров, рассказа в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Мартин Скорсезе рассказал о главном посыле фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Скорсезе 17 ноября исполнилось 83 года. Шнейдеров заметил, что в его фильмографии за годы работы почти не было проходных картин.

«Мартин Скорсезе - живой классик, один из величайших режиссеров XX века. Это человек, олицетворяющий американское кино. Человек, работающий в разных жанрах, который умеет снимать фильмы и про рок-н-ролл, и про гангстеров. Режиссер гениально владеет сюжетами. К примеру, фильм "Отступники" с Ди Каприо и Мэттом Дэймоном – блистательный образец виртуозного умения рассказывать истории. Скорсезе также любопытно работает с операторами. Картинка во многих его фильмах тонированная, цвета слегка неестественные. "Такси", "Банды Нью-Йорка", "The Rolling Stones: Да будет свет" - все его лучшие работы не перечесть. Считаю, у него практически нет проходных картин», - заявил он.

Скорсезе назвал Ди Каприо одним из величайших актеров в истории

Как добавил собеседник НСН, Скорсезе также уделяет особое внимание работе с актерами.

«Режиссер "сделал" Роберта Де Ниро. Карьера актера по сути началась с картины "Таксист". Затем Скорсезе подобрал Леонардо Ди Каприо. Фильм "Титаник" не принес актеру даже номинацию на премию "Оскар". Именно Мартин Скорсезе взял его в проект "Банды Нью-Йорка", показал, что Леонардо Ди Каприо удивительный, совершенно невероятный актер», - подчеркнул Шнейдеров.

Ранее в онлайн-кинотеатре KION сообщили, что самый популярный среди россиян фильм Скорсезе – «Волк с Уолл-стрит». Также в числе популярных картин - «Остров проклятых» и «Банды Нью-Йорка». В каждом из трех фильмов ключевую роль играет актер Леонардо Ди Каприо.

Также в топ-10 картин, которые наиболее любимы зрителем, вошли фильмы «Молчание», «Славные парни», «Казино», «Авиатор», «Таксист», «Кундун» и «Отступники», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РежиссерКино

Горячие новости

Все новости

партнеры