Скорсезе 17 ноября исполнилось 83 года. Шнейдеров заметил, что в его фильмографии за годы работы почти не было проходных картин.

«Мартин Скорсезе - живой классик, один из величайших режиссеров XX века. Это человек, олицетворяющий американское кино. Человек, работающий в разных жанрах, который умеет снимать фильмы и про рок-н-ролл, и про гангстеров. Режиссер гениально владеет сюжетами. К примеру, фильм "Отступники" с Ди Каприо и Мэттом Дэймоном – блистательный образец виртуозного умения рассказывать истории. Скорсезе также любопытно работает с операторами. Картинка во многих его фильмах тонированная, цвета слегка неестественные. "Такси", "Банды Нью-Йорка", "The Rolling Stones: Да будет свет" - все его лучшие работы не перечесть. Считаю, у него практически нет проходных картин», - заявил он.