В Волгограде частный дом был поврежден из-за атаки БПЛА
13 сентября 202507:05
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
«В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки», - подчеркнул глава области.
Предварительно, возгораний не зафиксировано, никто не пострадал.
Ранее на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошли разлив и возгорание нефтепродуктов из-за падения обломков БПЛА. Пожар потушили, обошлось без пострадавших.
15 мая 2023
