В Волгограде частный дом был поврежден из-за атаки БПЛА

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки», - подчеркнул глава области.

Предварительно, возгораний не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошли разлив и возгорание нефтепродуктов из-за падения обломков БПЛА. Пожар потушили, обошлось без пострадавших.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиВолгоградская ОбластьВолгоград

Горячие новости

Все новости

партнеры