В Тбилиси столкнулись две акции протеста

Напомним, что протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия, которая проходила в парламенте республики. Оппозиция возмутилась тем, что кресло спикера занял президент Ассамблеи, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. В Кремле охарактеризовали эти события как «русофобскую провокацию».

Ранее на пресс-конференции НСН президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики связал обострение политической ситуации в Грузии с неудавшимся шествием ЛГБТ-активистов.

