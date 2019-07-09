Грузия vs Россия

В Тбилиси столкнулись две акции протеста

9 июля10:00

В центре грузинской столицы произошли столкновения между двумя акциями протеста у здания парламента страны, пишет ТАСС.

Участники одного митинга выступали против пропаганды ЛГБТ-сообщества, а другие протестующие требовали отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Как пишут местные СМИ, митингующие против сексуальных меньшинств проявляли агрессию в адрес участников другой акции протеста. Газета.ру отмечает, что как минимум один человек пострадал. Между митингами в настоящее время стоят кордоны полиции.

Экстрадировать и посадить! Россия и Грузия возмущены словами ведущего о Путине

Напомним, что протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия, которая проходила в парламенте республики. Оппозиция возмутилась тем, что кресло спикера занял президент Ассамблеи, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. В Кремле охарактеризовали эти события как «русофобскую провокацию».

Ранее на пресс-конференции НСН президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики связал обострение политической ситуации в Грузии с неудавшимся шествием ЛГБТ-активистов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Владимир Умикашвили
ТЕГИ:ТбилисиГрузия