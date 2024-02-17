В спортивной школе Мелитополя прогремел взрыв
17 февраля 202416:07
В детской спортивной школе города Мелитополя прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своих соцсетях.
По его словам, сразу после хлопка пришлось эвакуировать всех посетителей школы.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Подробности инцидента уточняются.
Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru