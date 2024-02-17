В спортивной школе Мелитополя прогремел взрыв

В детской спортивной школе города Мелитополя прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своих соцсетях.

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По его словам, сразу после хлопка пришлось эвакуировать всех посетителей школы.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Подробности инцидента уточняются.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ЗапорожьеШколаВзрывВСУУкраина

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