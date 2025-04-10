Симоньян предложила полностью запретить YouTube как источник негативного контента
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента.
По словам Симоньян, платформа является разносчиком различных разрушительных материалов. Она отметила, что хотя такой запрет еще не введен повсеместно, родители должны сами устанавливать ограничения для своих детей, чтобы защитить их от деструктивной информации.
Соответствующее заявление она сделала в ходе Общественно-делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей», который состоялся в Национальном центре »Россия».
Симоньян также выступила модератором панельных дебатов, посвящённых новым подходам в евразийском медиапартнерстве, передает «Радиоточка НСН».
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