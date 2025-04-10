Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента.

По словам Симоньян, платформа является разносчиком различных разрушительных материалов. Она отметила, что хотя такой запрет еще не введен повсеместно, родители должны сами устанавливать ограничения для своих детей, чтобы защитить их от деструктивной информации.