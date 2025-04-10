Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим актерским агентством UTA

Российский актер Юра Борисов заключил контракт с агентством United Talent Agency (UTA), одним из ведущих агентств в мире, которое представляет таких звезд, как Тимоти Шаламе, Джонни Депп и Харрисон Форд. Об этом сообщает издание Variety.

Теперь агентство будет заниматься его профессиональными интересами, включая сотрудничество с брендами, кинопроизводство и другие направления. Борисов продолжит работать с креативным агентством ColorCreative, а его юридические вопросы останутся под контролем компаний Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

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32-летний актер обрел широкую известность благодаря роли в фильме Шона Бейкера «Анора», который победил в Каннах и получил «Оскар». Борисов стал первым российским актёром, номинированным на премию за эту картину, хотя не получил награды.

В Голливуде его игру оценили высоко, а Роберт Дауни-младший в своей речи на церемонии отметил талант Борисова и выразил уверенность в его будущем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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