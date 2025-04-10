Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим актерским агентством UTA
Российский актер Юра Борисов заключил контракт с агентством United Talent Agency (UTA), одним из ведущих агентств в мире, которое представляет таких звезд, как Тимоти Шаламе, Джонни Депп и Харрисон Форд. Об этом сообщает издание Variety.
Теперь агентство будет заниматься его профессиональными интересами, включая сотрудничество с брендами, кинопроизводство и другие направления. Борисов продолжит работать с креативным агентством ColorCreative, а его юридические вопросы останутся под контролем компаний Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.
32-летний актер обрел широкую известность благодаря роли в фильме Шона Бейкера «Анора», который победил в Каннах и получил «Оскар». Борисов стал первым российским актёром, номинированным на премию за эту картину, хотя не получил награды.
В Голливуде его игру оценили высоко, а Роберт Дауни-младший в своей речи на церемонии отметил талант Борисова и выразил уверенность в его будущем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол США на Украине Бриджит Бринк покидает пост
- Симоньян предложила полностью запретить YouTube как источник негативного контента
- Россиянам рассказали, как ночные смены разрушают здоровье
- Кинокритик Сычев допустил, что Ефремов продолжит играть пьяниц и выпивох
- Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим актерским агентством UTA
- Додик выразил желание видеть Россию в международных миссиях в Боснии
- Звезда «Дома-2» Водонаева назвала мат нормой русского языка
- Минфин США ожидает повышения потолка госдолга на два года
- СМИ: Глава РФПИ Дмитриев участвовал в подготовке обмена Карелиной на Петрова
- Россия усилит контроль за мигрантами с непогашенной судимостью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru