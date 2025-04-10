Россиянам рассказали, как ночные смены разрушают здоровье
Постоянная работа по ночам вызывает онкологические и сердечные заболевания, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев.
По его словам, сначала у человека появляется усталость по утрам, а затем может нарушиться выработка гормонов сна и стресса. Это приводит к ослаблению иммунитета и ошибкам на работе, добавляет врач.
Мальцев отметил, что гипертония, атеросклероз и инфаркты случаются с ночными работниками гораздо чаще, чем с обычными людьми. У мужчин также возрастает риск рака простаты, а у женщин рака молочной железы.
Ранее в Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы из-за ночных смен, передает «Радиоточка НСН».
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