Россиянам рассказали, как ночные смены разрушают здоровье

По его словам, сначала у человека появляется усталость по утрам, а затем может нарушиться выработка гормонов сна и стресса. Это приводит к ослаблению иммунитета и ошибкам на работе, добавляет врач.

Мальцев отметил, что гипертония, атеросклероз и инфаркты случаются с ночными работниками гораздо чаще, чем с обычными людьми. У мужчин также возрастает риск рака простаты, а у женщин рака молочной железы.

Ранее в Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы из-за ночных смен, передает «Радиоточка НСН».

