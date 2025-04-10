Посол США на Украине Бриджит Бринк покидает пост

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что посол США на Украине Бриджит Бринк «возвращается домой».

Она выразила Бринк наилучшие пожелания в связи с ее уходом. Брюс не уточнила причины ее отставки.

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При этом ранее американские СМИ сообщали, что Бринк планирует подать в отставку из-за «сочетания личных и политических проблем».

Одним из факторов, по сообщениям СМИ, стали недавние увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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