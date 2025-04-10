Посол США на Украине Бриджит Бринк покидает пост
10 апреля 202521:58
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что посол США на Украине Бриджит Бринк «возвращается домой».
Она выразила Бринк наилучшие пожелания в связи с ее уходом. Брюс не уточнила причины ее отставки.
При этом ранее американские СМИ сообщали, что Бринк планирует подать в отставку из-за «сочетания личных и политических проблем».
Одним из факторов, по сообщениям СМИ, стали недавние увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID), передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru