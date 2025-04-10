Кинокритик Сычев допустил, что Ефремов продолжит играть пьяниц и выпивох

Вышедший по УДО из колонии за пьяную езду актер Актер Михаил Ефремов не будет отказываться от ролей выпивох и пьяниц, так как творческому человеку не столь важно, кого играть, если персонажи яркие и запоминающиеся, рассказал в беседе с ОТР кинокритик Сергей Сычев.

«Современник» уже не тот: Ефремова ждет новая театральная реальность

Он добавил, что на это не повлияет судимость Ефремова. 8 июня 2020 года он сел пьяным за руль и устроил аварию на Арбате. Его машина вылетела на встречную полосу и влетела в фургон и легковой автомобиль. Водитель Lada Granta погиб, сам актер тогда не пострадал и был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Однако кинокритик не видит в этой истории ничего, что могло бы повлиять на карьеру артиста.

«Если это какой-то фантастический фильм про общество, где никто не пьет, наверное, персонаж у него будет непьющий. А если это фильм про нашу реальность, <…> то почему бы ему не быть в этой роли. Мне кажется, здесь нет никаких строгих ограничений», – сказал Сычев.

Некоторые наркологи уже засомневались, сможет ли актер отказаться от алкоголя не только на сцене, но и в жизни. Врач Александр Ковтун заявил «Газете.Ru», что Ефремов мог запить в первый же день, как оказался на свободе.

Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок допустил, что Михаилу Ефремову следует вернуться в театр «Современник», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Михаил ЕфремовТеатрКино

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