Беспилотник ВСУ атаковал объект связи в селе под Белгородом
16 февраля 202412:34
Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что оперативные службы начнут ликвидацию последствий атаки в ближайшее время.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 февраля над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru