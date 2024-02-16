Беспилотник ВСУ атаковал объект связи в селе под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что оперативные службы начнут ликвидацию последствий атаки в ближайшее время.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 февраля над Белгородской областью уничтожили дрон ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотники

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