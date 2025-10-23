В семи регионах России сбили 32 дрона ВСУ

«В период с 08:00 мск до 12:00 мск... перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – указало ведомство.

Как уточнили в министерстве, 17 беспилотников сбили в Калужской области, шесть – в Брянской, четыре – в Белгородской, два – в Крыму. Кроме того, по одному дрону уничтожили над Курской, Оренбургской областями и Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении одного БПЛА, летевшего на столицу.

