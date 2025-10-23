Средства ПВО сбили за ночь 139 украинских БПЛА

Более 130 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Военные ликвидировали 56 дронов в Белгородской области, 22 – в Брянской, 21 – в Воронежской, 14 – в Рязанской, 13 – в Ростовской. Кроме того, четыре дрона сбили над Крымом, по два - над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями, еще один - над Курской областью.

Ранее в Брянской области в результате атаки беспилотника погибла женщина, пишет 360.ru.

