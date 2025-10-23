Средства ПВО сбили за ночь 139 украинских БПЛА
Более 130 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Военные ликвидировали 56 дронов в Белгородской области, 22 – в Брянской, 21 – в Воронежской, 14 – в Рязанской, 13 – в Ростовской. Кроме того, четыре дрона сбили над Крымом, по два - над Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской областями, еще один - над Курской областью.
Ранее в Брянской области в результате атаки беспилотника погибла женщина, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа Ay Yola рассказала о вызовах на бис после выступления в Турции
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены восемь домов
- СМИ: В Братиславе загорелся НПЗ, перерабатывающий российскую нефть
- Средства ПВО сбили за ночь 139 украинских БПЛА
- На Кубе опровергли обвинения в участии страны в конфликте на Украине
- США ввели новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
- Володин заявил, что Силуанов отказался от Нобелевских премий
- Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Венгрии
- При взрыве на предприятии в Копейске погибли девять человек
- Депутат Колесник: Ядерная тренировка России показала Западу, кто сильнее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru