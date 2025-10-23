Матвиенко заявила о необходимости дифференцировать ставку по семейной ипотеке

Ставка по семейной ипотеке должна быть дифференцированной и зависеть от количества детей. Как сообщает RT, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступая на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, она отметила, что чем больше детей в семье детей, тем ниже должна быть ставка.

«Учитывая наш акцент на многодетность», - сказала Матвиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что однозначным приоритетом и важнейшим направлением национальных проектов является поддержка семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
