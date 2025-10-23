Путин: Поддержка семей является важнейшим направлением нацпроектов
Однозначным приоритетом и важнейшим направлением национальных проектов является поддержка семей. Как пишет RT, об этом заявил президент России Владимир Путин.
На заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики он указал, что «это затрагивает всё, что нужно и значимо для наших людей».
«Речь идёт о будущем нашей страны. И здесь особенно важны координация, консолидация усилий государства, бизнеса, гражданского общества, служителей наших традиционных религий, и, безусловно, СМИ», - указал российский лидер.
Ранее в Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке, сделав систему кредитования дифференцированной в зависимости от количества детей в семье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru