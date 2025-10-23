Никто из представителей индустрии ставок не раскроет настоящие суммы расходов на спорт, но некоторые виды спорта выживают и без этого, рассказал эксперт по букмекерскому рынку Егор Митрушкин в беседе с НСН.



Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что весь российский спорт погибнет без денег букмекеров. Его слова привел RTVI. Митрушкин отметил, что общий объем финансирования никто не расскажет.