«От 10 до 50%»: Сколько выручки букмекеры отдают на спорт
Букмекеры скрывают истинный масштаб отчислений на спортивные объекты, заявил НСН Егор Митрушкин.
Никто из представителей индустрии ставок не раскроет настоящие суммы расходов на спорт, но некоторые виды спорта выживают и без этого, рассказал эксперт по букмекерскому рынку Егор Митрушкин в беседе с НСН.
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что весь российский спорт погибнет без денег букмекеров. Его слова привел RTVI. Митрушкин отметил, что общий объем финансирования никто не расскажет.
«Такое никто не скажет. Могут говорить 120-150 миллиардов рублей, но все считается относительно доходов. Но что тут понимать под ними? Выручка до налогообложения, после или просто выделяется фиксированный процент от затрат? Доля, которую букмекеры предоставляют спорту, сейчас явно больше 10%, но меньше 50%. Но что такое “спорт”? Профессиональные клубы или еще и площадки во дворах, которые устанавливали и Fonbet, и “Лига ставок”?» — задался вопросом он.
Митрушкин добавил, что некоторый спорт выживает и без денег букмекеров, а их самих станет меньше из-за повышения налогов в 2026-м году.
«Отчисления снизятся из-за чистой математики. Одно дело у тебя был налог в 20% и ты отдавал 20 миллиардов с каждых 100, а теперь с каждых 80 придется платить в бюджет примерно 24. Конечно, тут государство получит больше, но сами букмекеры будут отдавать меньше каким-то видам спорта. Если что-то никому не интересно, то как бы букмекер не поддерживал, это все равно вымрет. На легкую атлетику вот денег не дают, по телевизору ее уже давно нет, но она существует», — подчеркнул он.
Ранее Митрушкин объяснил НСН, почему букмекерам будет проще закрыть свой бизнес, чем отдавать дополнительно 5% с оборота.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От ведьмы до клоуна: Лучшие идеи костюмов на Хэллоуин 2025
- Матвиенко заявила о необходимости дифференцировать ставку по семейной ипотеке
- «От 10 до 50%»: Сколько выручки букмекеры отдают на спорт
- Путин: Поддержка семей является важнейшим направлением нацпроектов
- «Заметно по результатам»: Чем опасны для детей выгоревшие педагоги
- Главу Агентства по страхованию вкладов задержали по подозрению в мошенничестве
- В России выросло количество заблокированных вредоносных VPN-сервисов
- Обиженный ребенок? Психолог объяснила, кто такой буллер
- В КГБ Белоруссии заявили о подготовке в ЕС освободительной армии
- В школах призвали создать методический отдел в помощь психологам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru