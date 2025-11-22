В Рыльске ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровском

Украинские военные целенаправленно ударили по подстанции в Боровском микрорайоне в Рыльске. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

Дрон ВСУ атаковал подстанцию в слободе Белой в Курской области

Из-за атаки вышли из строя две котельные.

«Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», - написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Восстановительные работы планируют начать в ближайшее время.

Ранее Минобороны сообщило, что над Курской областью ликвидировали три украинских беспилотника.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры