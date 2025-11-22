В Рыльске ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровском
22 ноября 202509:33
Украинские военные целенаправленно ударили по подстанции в Боровском микрорайоне в Рыльске. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Из-за атаки вышли из строя две котельные.
«Без электричества остались порядка 3 тыс. абонентов», - написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал. Восстановительные работы планируют начать в ближайшее время.
Ранее Минобороны сообщило, что над Курской областью ликвидировали три украинских беспилотника.
